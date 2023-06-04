ماذا قال حماقي لطفلة مصابة بمتلازمة داون خلال حفله في جدة؟
ظهر الفنان المصري محمد حماقي بمقطع فيديو وهو يتفاعل ويغني مع طفلة مصابة بمتلازمة داون خلال حفله في مسرح "بنش مارك" بمدينة جدة السعودية، وقال لها: "طول الحفلة بغنيلك إنتِي وبس".
وأشاد متابعون بموقف حماقي حيث علقت متابعة على الفيديو: "هي ألطف حاجة والله الدنيا قبول والبنت دي مش عشان طفلة متلازمة داون بس عندها قبول رهيب وطيوبه وغنت بإحساس".
وقالت متابعة أخرى: "حماقي أخلاق قبل يكون فنان، له حضور وأغانيه جميله ودائما ترند دورت كرسي احضر حفلته وطارت التذاكر بربع ساعة".
وكتبت متابعة ثالثة: "فنان خلوق متواضع رغم نجاحه إلا أنه ما فقد انسانيته زي الأغلبية".
وأحيا الفنان المصري حفلا بمدينة جدة، حيث شهدت مشاركة الفنان شريف منير بالعزف على الدرامز مع حماقي، وسط تفاعل جماهيري.
وقدم حماقي خلال الحفل، مجموعة من أغانيه وتفاعل معها الجمهور، منها: "يا ستار، أحلى حاجة فيكي، ما بلاش".