ماذا قال حماقي لطفلة مصابة بمتلازمة داون خلال حفله في جدة؟

ظهر الفنان المصري محمد حماقي بمقطع فيديو وهو يتفاعل ويغني مع طفلة مصابة بمتلازمة داون خلال حفله في مسرح "بنش مارك" بمدينة جدة السعودية، وقال لها: "طول الحفلة بغنيلك إنتِي وبس".

وأشاد متابعون بموقف حماقي حيث علقت متابعة على الفيديو: "هي ألطف حاجة والله الدنيا قبول والبنت دي مش عشان طفلة متلازمة داون بس عندها قبول رهيب وطيوبه وغنت بإحساس".