سعر تذكرة حفل سامو زين بـ"عيد الحب" يثير جدلا في السودان

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل عن قيمة التذكرة الأعلى للحفل بواقع 180 ألف جنيه سوداني، حوالي 300 دولار.

وتعد قيمة تذاكر حفل زين الأعلى في تاريخ الحفلات الجماهيرية التي أحياها فنانون عرب في وقت سابق بالسودان.

ومنذ أن وصل سامو زين إلى البلاد، يدور جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين رافض ومؤيد لحفله، خلافا عن قيمة التذكرة العالية.

واستنكر البعض إقامة الحفل رغم الزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا وخلف آلاف القتلى.

وكتب أحدهم معلقًا على قيمة تذكرة الحفل قائلاً: "سعر التذكرة لحفل عيد الحب وصل 400 دولار.. أها تااني في منو ما جاء للغناء في الخرطوم المعتقة برائحة البمبان ومخضبة بدماء الشهداء".

وأضاف: "هذه الأرض لنا .. كم مات فيها من جياع، ومن علل بلا علاج، بنلم فيها 500 جنيه عشان نعمل بيها فحص وعشان نشتري جهاز تنفس".

وقال آخر: "في ناس برجوازية وعايشة حياتها .. الله أداهم خلوهم يستمتعوا قادرين يمشو أي حتة.. بي 180 بغيرو هم دي حياتهم".

وتابع: "أرحكم نحضر حفلاتنا في نادي الضباط أبو خمسة ،، مالكم ومالهم".