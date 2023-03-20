تكرار الممثل لشخصية واحدة في أكثر من عمل.. مهارة أم فشل؟

وأضاف رامي المتولي لـ"إرم نيوز": "لكن حينما يصبح التكرار محاولة لاستثمار النجاح أو ما يطلق عليه فنيا "نحت" الشخصية من أجل الحصول على عائد مادي، فهذا نوع من أنواع الإفلاس والفشل، وهذان الاتجاهان كانا موجودين بكثرة في السينما المصرية، هناك فنانون وفنانات نجحوا في ذلك منهم زينات صدقي، ووداد حمدي، وفي أدوار الشر الفنان محمود المليجي، وزكي رستم، ولكن هؤلاء النجوم كان لديهم قدرة على التنويع والإبهار، وكانوا يضيفون تفاصيل للشخصيات في كل مرة"، وفق قوله.

وتابع المتولي: "على العكس، أحمد آدم ومحمد سعد، الشخصيات كانت في البداية ناجحة جدا، ولكن ما بعد العمل الأول هو استغلال وإفلاس شديد من أحمد آدم، حتى أنه حينما فكر في عودة برنامجه فهذا إفلاس، لم يفكر في تغييره وتقديم قالب مختلف، كذلك الفنان محمد سعد، الفيلم الأول نجح وما زال يشاهده الجمهور حتى الآن، ولكنه قدم نفس الشخصية في أعمال كثيرة بالتفاصيل نفسها دون التفكير في الإضافة لها، وذلك لاعتقاده بأن الشخصية نجحت في العمل الأول، فستنجح في باقي الأعمال".

الخوف من الفشل

أما المنتج الفني وائل علي، فرأى أن تكرار الفنان للشخصية ذاتها هو خوف من المغامرة والفشل في تقديم شخصية أخرى، لذا فهو يحاول استثمار النجاح الذي حققه من قبل.

وأضاف وائل علي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أن "بعض الفنانين يستسهلون تقديم شخصية قدموها من قبل وحققت نجاحا، خوفا من التغيير والفشل، وضمانا للنجاح الذي حققوه من قبل، فيكررون الشخصية ذاتها في أكثر من عمل، فيسير بمبدأ اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش"، بحسب تعبيره.

وتابع المنتج المصري: "على سبيل المثال الفنان محمد سعد ابتعد عن شخصية اللمبي وشارك في مسلسل الكنز بدور مختلف تماما ونجح جدا، لكنه عاد سريعا وقدم شخصية اللمبي مجددا، أملا في نجاح الشخصية القديمة في فيلم جديد".