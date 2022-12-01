همسة ماجد تكشف عن زواج جديد وتعلق على حكم حبسها

نفت الفنانة العراقية همسة ماجد، صدور حكم قضائي ضدها بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمها ماليًا بسبب تهديدها لإحدى المحاميات، كاشفة عن تحضيرها للزواج مجددًا.

وذكرت "همسة" في تصريح لها أن الأنباء الرائجة عن حكم بحبسها مجرد شائعة يقف وراءها خصومها، مؤكدة أنها حصلت على حكم بالبراءة، على حد قولها.

وأوضحت أنها بخير، وعائلتها بخير، والاتهام "عارٍ عن الصحة"، وأنها أخذت براءة من التهمة التي تم توجيهها لها.