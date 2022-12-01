همسة ماجد تكشف عن زواج جديد وتعلق على حكم حبسها
نفت الفنانة العراقية همسة ماجد، صدور حكم قضائي ضدها بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمها ماليًا بسبب تهديدها لإحدى المحاميات، كاشفة عن تحضيرها للزواج مجددًا.
وذكرت "همسة" في تصريح لها أن الأنباء الرائجة عن حكم بحبسها مجرد شائعة يقف وراءها خصومها، مؤكدة أنها حصلت على حكم بالبراءة، على حد قولها.
وأوضحت أنها بخير، وعائلتها بخير، والاتهام "عارٍ عن الصحة"، وأنها أخذت براءة من التهمة التي تم توجيهها لها.
وأكدت على أنها رفعت دعاوى مضادة ضد خصومها المزعومين، مشددة على أن محامييها أقوياء ونزيهون، وأن القضاء العراقي عادل ولا يمكن لأحد التأثير عليه، بحسب قولها.
وقالت الفنانة العراقية: "القضية كانت قضية وطن، وقضية دعارة، وأرادوني أن أتنازل، حيث هددوني ولكنني لم أتنازل، لأنني أثرت الجدل إعلاميًا، وكبّرت الموضوع حتى لا يطلع براءة.
وتابعت: "تكرار الشائعة حول سجني لأنهم لم يقدروا عليَّ بكل الطرق، ولكنهم لا يعرفون أن الشائعة تفيد المشهور".
وكانت مصادر عراقية قد أفادت، الأربعاء، بأن مجلس القضاء الأعلى في البلاد أصدر حكمًا بالسجن مدة 6 أشهر بحق الفنانة و الإعلامية همسة ماجد مع وقف التنفيذ.
وأوضحت الفنانة العراقية أنها تحضر لتصوير أغنية جديدة، خلال أيام، كاشفة أنها مصابة بالإنفلونزا، مما جعلها تمكث في منزلها خلال الفترة الماضية.
وقبل عامين أثارت "همسة" موجة غضب عارمة إثر تصريحها بشأن الرجل، لتضطر لاحقًا إلى الاعتذار.
وقالت "همسة" خلال بث خاص: "خير الرجاجيل أجيبه بخمسين ألف دينار (40 دولارًا)"، وهو ما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.