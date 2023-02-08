حقيقة وفاة المشهور التركي ياسين جنكيز "أبو كرش" بالزلزال
تناقلت وسائل إعلام ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام خبر وفاة المشهور التركي ياسين جنكيز "أبو كرش"، جراء الزلزال الذي ضرب تركيا.
وبحسب المعلومات الواردة، فإن مشهور "التيك توك" قُتل في الزلزال الذي ضرب منطقة هاتاي في أنطاكية.
وتساءل عدد من متابعي ياسين جنكيز عن حقيقة وفاته بالفعل، في حين كان العديد منهم يحاول استكشاف ذلك عن طريق حسابه في "تيك توك".
وتزامنا مع هذه الأنباء، نفت وسائل إعلام تركية هذه الأخبار، مبينة أن المشهور ياسين جنكيز "لا يزال حيا"، حيث يقوم بالنشر عبر حسابه في "تيك توك".
وأكد متابع عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن "ياسين جنكيز لم يمت".
وجاء رد المتابع على صاحب حساب معروف، كان قد قال إن "أنباء وصلت عن وفاة المشهور التركي بالزلزال".
ولاحقا، تتابعت ردود العديد من المتابعين بأن "جنكيز" لا يزال حيا، وأن هذه الأخبار ليست صحيحة.
ورغم ربط العديد من المتابعين خبر وفاة ياسين جنكيز بالزلزال الذي ضرب تركيا، إلا أن شائعة وفاته كانت قد انتشرت قبل أربعة أيام، أي قبل وقوع الزلزال بيومين.
وظهر المشهور ياسين جنكيز عبر حسابه في "تيك توك" بالفعل، يوم الاثنين، وهو اليوم الذي شهد الزلزال، وكان قد وثق قيامه بالرقص على الثلج، دون أن يصدر منه أي تعليق بشأن الشائعة.
لكن، وفي رد غير مباشر في ما يبدو، نشر المشهور التركي، اليوم الأربعاء، في خاصية "ستوري" عبر حسابه في "إنستغرام"، إعلانا لمساعدة المتضررين في المناطق التي شهدت الزلزال في تركيا.
واشتهر ياسين جنكيز، الذي عرف بـ"أبو كرش"، بسبب بطنه الكبير، الذي استغله للرقص وتوثيق مقاطع صامتة وهو يقوم بهزه.
ويتابع المشهور التركي عبر حسابه في "تيك توك" أكثر من 7 ملايين شخص.