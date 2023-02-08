حقيقة وفاة المشهور التركي ياسين جنكيز "أبو كرش" بالزلزال

وتزامنا مع هذه الأنباء، نفت وسائل إعلام تركية هذه الأخبار، مبينة أن المشهور ياسين جنكيز "لا يزال حيا"، حيث يقوم بالنشر عبر حسابه في "تيك توك".

وأكد متابع عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن "ياسين جنكيز لم يمت".

وجاء رد المتابع على صاحب حساب معروف، كان قد قال إن "أنباء وصلت عن وفاة المشهور التركي بالزلزال".