حكم جديد لصالح زينة ضد أحمد عز

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ 20 ألفا و552 جنيها إسترلينيا، مصروفات دراسية لتوأميه من مواطنته الفنانة زينة، زين الدين وعز الدين.

وكانت محكمة الأمور الوقتية، قد قضت برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل.

وفي يونيو الماضي، قضت محكمة استئناف عالي الأسرة، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع نفقة شهرية قدرها 50 ألف جنيه لتوأم زينة.

وسبق أن أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر حكما لصالح «توأم زينة» بإلزام أحمد عز بدفع مبلغ قيمته 41 ألفا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لتوأم زينة، عن عامين دراسيين.

كما قضت بإلزامه بدفع 42 ألفا و350 جنيها مصريا قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.