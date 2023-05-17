بعد إثارته جدلا.. مخرجة "مدرسة الروابي" تكشف عن موسم ثانٍ "خطير"

أعلنت المخرجة الأردنية تيما الشوملي، عن الانتهاء من تصوير الموسم الثاني لمسلسل مدرسة الروابي للبنات، والذي أثار موجة انتقادات واسعة في الأردن، في موسمه الأول، لما تضمنه من إيحاءات جنسية وألفاظ وصفت بأنها جريئة، وخارجة عن تقاليد وقيم الأردنيين.

إعلان الشوملي هذا، جاء عبر مقطع فيديو نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك" وحمل الشعار الرسمي لشبكة "نتفليكس" التي ستعرض الموسم الثاني من المسلسل بعد أقل من عامين على الموسم الأول، مبينة بأن رحلة تصوير الموسم الثاني استمرت 60 يوما، وحملت "مشاعر غريبة"، على حد وصفها.

وأوضحت المخرجة، بأن التحضير للمسلسل (الموسم الثاني) استغرق نحو 6 أشهر، فيما استغرقت الكتابة أكثر من عام، واصفة هذا الموسم بأنه "سيكون خطيرا"؛ لأنه سيفتح آفاقًا جديدة.