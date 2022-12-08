بروس ويليس في صور جديدة بعد إصابته بفقدان القدرة على الكلام "الحبسة"
نشرت تالولا، الابنة الوسطى للممثل الأمريكي المعتزل بروس ويليس من زوجته السابقة ديمي مور، مجموعة صور عائلية بمناسبة موسم الأعياد.
وظهر بروس مبتسما في معظم اللقطات، بعد إعلان عائلته اعتزاله التمثيل قبل 9 أشهر، لإصابته باضطراب الحبسة أو فقدان القدرة على الكلام.
ويؤثر هذا المرض على الجزء المسؤول عن اللغة والكلام في الدماغ، والذي يجعل المريض غير قادر على التحدث أو فهم اللغة.
وفي الصورة الأولى، احتضنت تالولا، 28 عامًا، والدتها ديمي مور التي حملت جروها، بينما وقف والدها بروس إلى جانبهما وهو ينظر إلى الكلب الصغير.
وعلقت الابنة أسفل المنشور: "أحب والديّ وعائلتي".
وفي صورة أخرى، جلست تالولا على مائدة العشاء إلى جانب والدها وزوجته الحالية إيما هيمنغ ويليس، حيث حمل بروس الكلب. وعلقت: "كلبي بيلاف ووالدي يتواصلان معا بشكل رائع".
أما في الصورة الأخيرة، فظهر بروس وهو يمسك بيد زوجته الحالية إيما، بينما يجلسان على المائدة.
ويبدو أن بنات بروس ويليس يبدين اهتمامًا خاصًا بالعائلة، خاصة بعد ظروف مرض والدهن النادر، الذي أبعده عن عمله في التمثيل، رغم أنه ليس متقدما كثيرا في السن.
يذكر أن بروس ويليس، 67 عاما، تزوج من إيما العام 2009، وانجبا طفلتيتن هما مابيل وإيما.
وقبل ذلك تزوج نجم Die Hard من الممثلة ديمي مور منذ العام 1987 وحتى العام 2000، ورزقا بـ3 بنات هن: رومر وتالولا وسكوت.
وأكد بروس وديمي، أنهما ورغم انفصالهما، حاولا الحفاظ على علاقة صداقة وطيدة من أجل ترابط عائلتهما.