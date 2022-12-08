بروس ويليس في صور جديدة بعد إصابته بفقدان القدرة على الكلام "الحبسة"

نشرت تالولا، الابنة الوسطى للممثل الأمريكي المعتزل بروس ويليس من زوجته السابقة ديمي مور، مجموعة صور عائلية بمناسبة موسم الأعياد.

وظهر بروس مبتسما في معظم اللقطات، بعد إعلان عائلته اعتزاله التمثيل قبل 9 أشهر، لإصابته باضطراب الحبسة أو فقدان القدرة على الكلام.

ويؤثر هذا المرض على الجزء المسؤول عن اللغة والكلام في الدماغ، والذي يجعل المريض غير قادر على التحدث أو فهم اللغة.

وفي الصورة الأولى، احتضنت تالولا، 28 عامًا، والدتها ديمي مور التي حملت جروها، بينما وقف والدها بروس إلى جانبهما وهو ينظر إلى الكلب الصغير.

وعلقت الابنة أسفل المنشور: "أحب والديّ وعائلتي".