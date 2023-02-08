فرح الهادي تهاجم مسلسل "منطقة آمنة"

شنت الفنانة فرح الهادي، وهي من بدون الكويت (فئة غير محددي الجنسية)، هجوما على صناع مسلسل "منطقة آمنة"، والذي يعرض حاليا على منصة "شاهد".

وخرجت الهادي في مقطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات"، منتقدة المسلسل، ومتهمة القائمين عليه بـ"سرقة حياتها" وتحويلها لقصة في عمل درامي، بهدف "الشهرة".

ووصفت القائمين على العمل بأنهم "مرضى وجوعى للشهرة"، معلقة في معرض حديثها: "احنا ناس بالطقاق ما يهمني انتو، اذا احنا فينا كل هالعيوب، حتى انتوا فيكم مرض الشهرة، معناتا انتم فيكم جوع الشهرة اللي قاعدين تسوون قصة حياتي، تحطونها بالتلفزيون يعني تبون حياتي".