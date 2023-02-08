فرح الهادي تهاجم مسلسل "منطقة آمنة"
شنت الفنانة فرح الهادي، وهي من بدون الكويت (فئة غير محددي الجنسية)، هجوما على صناع مسلسل "منطقة آمنة"، والذي يعرض حاليا على منصة "شاهد".
وخرجت الهادي في مقطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات"، منتقدة المسلسل، ومتهمة القائمين عليه بـ"سرقة حياتها" وتحويلها لقصة في عمل درامي، بهدف "الشهرة".
ووصفت القائمين على العمل بأنهم "مرضى وجوعى للشهرة"، معلقة في معرض حديثها: "احنا ناس بالطقاق ما يهمني انتو، اذا احنا فينا كل هالعيوب، حتى انتوا فيكم مرض الشهرة، معناتا انتم فيكم جوع الشهرة اللي قاعدين تسوون قصة حياتي، تحطونها بالتلفزيون يعني تبون حياتي".
وأكدت فرح الهادي، أن محاولة "تمثيل حياتها" لن تجدي نفعا، معلقة: "بالنهاية ما حتصيرون فرح وعقيل، موتوا، وما حتصير عندكم نفس فلوسنا".
وهاجمت الفنانة الهادي كاتب المسلسل تحديدا، معتبرة أن بقية القائمين على العمل مجرد "كومبارس".
وقالت إنها "كانت تود لو قابلت كاتب المسلسل، طالما أراد اقتباس حياتها في عمل، لتقدم له كل ما يريده من معلومات مجانا دون اللجوء لتلك الطريقة".
وفي وقت انتقد فيه متابعون حديث فرح الهادي، أكد آخرون أن المسلسل يطابق إلى حد كبير سيرة حياة فرح الهادي وزوجها الممثل الإيراني عقيل الرئيسي.
ويتناول مسلسل "منطقة آمنة" حياة مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية استخدامهم أساليب الخداع والتضليل للحصول على الشهرة.
وعلى غرار العديد من الفنانين، لجأت فرح الهادي مع زوجها عقيل الرئيسي إلى مواقع التواصل لتعزيز شهرتهما، وتمكنا من حصد الملايين من المتابعين من خلال الترويج لقصتهما الرومانسية معا في معظم الأوقات.