دخول الإعلامي الكويتي عبيد العتيبي في مرحلة صحية حرجة
تأزم الوضع الصحي للإعلامي الكويتي محمد العتيبي بعد دخوله في مرحلة حرجة، إذ يرقد في المستشفى على أجهزة التنفس الصناعي.
وكان الشاعر خالد الشيباني كشف في تفاصيل عن تعرض الإعلامي العتيبي إلى انتكاسة صحية؛ بعد تعرضه في الساعات الماضية لجلطة في القلب.
ولفت في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر"، أن العتيبي أجرى عملية قسطرة ودعامات، وهو يرقد الآن على أجهزة التنفس الصناعي، مضيفا أنه "تحت رحمة الله".
وشارك عدد من الإعلاميين والشخصيات المعروفة في الكويت في الدعاء للإعلامي عبيد العتيبي بعد انتكاسة حالته الصحية.
وبدورها، دأبت ابنة العتيبي على نشر الأدعية له، إذ كانت آخر تغريداتها عبر حسابها في "تويتر" في الساعات الأولى من اليوم الجمعة: "يا الله اشفِ أبوي نور عيني".
وكان الإعلامي عبيد العتيبي قد كشف عن معاناته صحيا قبل نحو أسبوع، ولم يكشف عن تفاصيل الأزمة، وذلك عبر تغريدة تتحدث عن الرضا بالقدر، بينما دعا له متابعون بالشفاء.
يذكر أن الإعلامي الكويتي عبيد العتيبي عمل مقدما لبرنامج "سوالف ليل"، وكذلك برنامج صباح الخير يا كويت، كما شارك كضيف شرف في "قرقيعان".