دخول الإعلامي الكويتي عبيد العتيبي في مرحلة صحية حرجة

ولفت في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر"، أن العتيبي أجرى عملية قسطرة ودعامات، وهو يرقد الآن على أجهزة التنفس الصناعي، مضيفا أنه "تحت رحمة الله".

وشارك عدد من الإعلاميين والشخصيات المعروفة في الكويت في الدعاء للإعلامي عبيد العتيبي بعد انتكاسة حالته الصحية.

وبدورها، دأبت ابنة العتيبي على نشر الأدعية له، إذ كانت آخر تغريداتها عبر حسابها في "تويتر" في الساعات الأولى من اليوم الجمعة: "يا الله اشفِ أبوي نور عيني".