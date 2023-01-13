كانييه ويست تزوج "سرا" بعد شهرين من طلاقة من كيم كارداشيان

كشف موقع TMZ المختص بأخبار المشاهير أن مغني الراب الأمريكي، كانييه ويست الملقب بـ "يي" تزوج سرا من المهندسة "بيانكا سينسوري" بعد شهرين من إتمام طلاقه من زوجته السابقة كيم كارداشيان.

وأكد الموقع، أن كانييه (45 عاما) وبيانكا أقاما حفل زفاف سريا، حيث شوهدا وهما يضعان خاتمين متشابهين.