بعد رابح صقر.. أحلام تطرح "عز وفخر" دعما للمنتخب السعودي في كأس العالم

طرحت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي أغنية جديدة بعنوان "عز وفخر" دعما للمنتخب السعودي الذي يشارك برفقة 3 منتخبات عربية أخرى بكأس العالم 2022، والمقام في قطر، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"

أغنية "عز وفخر" من كلمات معتزة، وألحان أحمد الهرمي، وتم تصويرها على طريقة فيديو كليب، حيث احتوى الكليب الخاص بها على لقطات للاعبي المنتخب السعودي أثناء لعبهم في البطولات المختلفة.

وشاركت الفنانة الإماراتية جزءًا من الفيديو كليب الخاص بالأغنية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ولاقى استحسان متابعيها.