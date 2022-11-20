بعد رابح صقر.. أحلام تطرح "عز وفخر" دعما للمنتخب السعودي في كأس العالم
طرحت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي أغنية جديدة بعنوان "عز وفخر" دعما للمنتخب السعودي الذي يشارك برفقة 3 منتخبات عربية أخرى بكأس العالم 2022، والمقام في قطر، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"
أغنية "عز وفخر" من كلمات معتزة، وألحان أحمد الهرمي، وتم تصويرها على طريقة فيديو كليب، حيث احتوى الكليب الخاص بها على لقطات للاعبي المنتخب السعودي أثناء لعبهم في البطولات المختلفة.
وشاركت الفنانة الإماراتية جزءًا من الفيديو كليب الخاص بالأغنية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ولاقى استحسان متابعيها.
وتأتي أغنية أحلام بعد ساعات من طرح الفنان السعودي رابح صقر، أغنية جديدة بعنوان "يالأخضر" على طريقة الفيديو كليب لدعم منتخب بلاده لكرة القدم.
وظهرت في الفيديو لقطات حماسية تضمنت احتفالات صعود المنتخب السعودي لكأس العالم، وأخرى لاحتفالات سعوديين رافعين الأعلام، فيما ظهر رابح صقر وهو يغني بعض كلمات الأغنية التي احتوت: "فرح قلبي يالأخضر، أنت قدها وتقدر".
كما ظهر الفنان السعودي في البوستر الدعائي للأغنية، بصورة تجمعه مع كأس العالم بالإضافة للفريق السعودي.