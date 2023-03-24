ردة فعل محمد رمضان بعد وقوعه في فخ "رامز نيفر إند"

وبدأ المقلب بوصول محمد رمضان إلى حفل افتتاح مطعم لتقديم المأكولات التركية، وأثناء تواجده يقتحم "ثور" المطعم، ليقوم المتواجدون بدفع رمضان وكبير الطباخين إلى غرفة متحركة وإغلاق الباب عليهم، ثم تدور الغرفة بشكل سريع وهما بداخلها.

وتحدث رامز جلال في بداية المقلب عن رمضان قائلا: "النهاردة حلقة الأخذ بالثأر ورد الاعتبار، حكايتي معاه في بداية مشواره من 10 سنين، وقررت أخيرًا أستضيفه، وكنت هتغابى عليه واضربه جوزين اقلام، أنا هقضي على أسطورة نمبر وان".