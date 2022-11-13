من هو الفنان سامي فهمي؟

يعد الفنان المصري الراحل سامي فهمي، واحدا من أبرز الفنانين في جيله، الذي اشتهر بأسماء الشخصيات التي قدمها في المسلسلات والأفلام.

والفنان الذي رحل عن عالمنا اليوم، بعد رحلة فنية حافلة، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية العام 1974.

سامي فهمي كان يسعى ليصبح مخرجا، لذا التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ولكنه درس التمثيل وبدأ مشواره الفني منذ أن كان طالبا.

ظهر فهمي على خشبة المسرح العام 1969 من خلال مسرحية "القاهرة في ألف عام"، واتجه قبل تخرجه من المعهد للسينما، فشارك في فيلم "زائر الفجر" العام 1973، مع الفنان محمد صبحي.

وسبق أن قال الفنان سامي فهمي، الذي عرف بأشهر أدوار الكوميديا في السبعينيات، في لقاء تلفزيوني، إن "الشهرة مُزعجة تحرم الفنان من أشياء عديدة كان يمارسها يوما من الأيام".

الحياة الشخصية

أما عن حياته الخاصة، فتزوج الراحل سامي فهمي من سيدة تونسية، وأنجب منها طفلين (ولد وبنت)، بحسب تصريحه خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي المصري عمرو الليثي.

ولفت الراحل إلى أن "الشهرة حرمته من متع كثيرة في الحياة ومنها أكل الكوارع واستقلال الأتوبيس".

شارك سامي فهمي في ثاني أشهر أدواره وهو دور “سلطان” في مسلسل "حكاية ميزو"، واستمر في تقديم أعمال سينمائية ودرامية تليفزيونية حتى بداية الثمانينيات.

وفي أوائل الثمانينيات وبالتحديد العام 1983، قرر الفنان سامي فهمي ترك مجال التمثيل تماما، بعدما شارك في مسلسلي "عش المجانين" و"الصياد والحب".

وهاجر الراحل سامي فهمي تاركا الشهرة والنجومية التي حققها، إلى أمريكا حتى يدرس الإخراج، بناءً على نصيحة من الفنان حسين فهمي، وبالفعل درس الإخراج واستقر بأمريكا لأكثر من 30 عاما.

وقال فهمي في أحد اللقاء التلفزيونية، إنه سافر لأمريكا لكي يدرس الإخراج ويعود مرة أخرى، بناءً على نصيحة الفنان حسين فهمي، ولكنه أحب العيش هناك.

وتابع: "مقدرش أقول عشت، أنا كافحت 30 سنة، لما سافرت أمريكا، وأنا نجم ومشهور في مصر، وعملت طباخ، طلعت عليّ شائعة إني هربان من جريمة قتل في مصر".

وكان آخر تكريم حصل عليه الفنان الراحل سامي فهمي، من الفنان الكبير محمد صبحي في احتفالية "50 سنة فن" التي كرم فيها "صبحي" جميع من شارك معه في أعماله على مدار نصف قرن.