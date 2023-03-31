أبرز الأسباب التي خيبت آمال السعوديين في "طاش العودة"

تباينت ردود فعل متابعي المسلسل الكوميدي الشهير "طاش" بشأن مستوى العمل، الذي عاد في رمضان هذا العام بعد توقف دام 12 عامًا.

ورغم إشادة متابعين بالحلقة الأولى من المسلسل، الذي اعتبروها "لفتة ذكية" في رصد المتغيرات التي طرأت على المجتمع السعودي خلال المدة التي توقف فيها المسلسل، لكن الحلقات التي تلتها كان رصيدها من الإعجاب يتضاءل شيئا فشيئا.

وبعد عرض 8 حلقات، تزامنا مع شهر رمضان، من "طاش العودة" والمقرر عرض 20 حلقة منه، أبدى متابعون خيبة أملهم من الجزء الجديد بعد انتظارهم له وعودته بعد كل هذه السنوات.