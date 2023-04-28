بسمة بوسيل تنشر تعليقا غامضا بعد الطلاق

خرجت الفنانة المغربية بسمة بوسيل بتعليق على منشور نشرته، وذلك في أول تعليق لها بعد إعلانها انفصالها رسميا عن زوجها الفنان المصري تامر حسني.

ونشرت بوسيل عبر خاصية "ستوري" في حسابها في "إنستغرام" صورة لظرف، يبدو أنه هدية تلقتها، بينما كتب عليه تعليق: "أنت تستحقين الحب".

ولم توضح الفنانة المغربية حقيقة الصورة والتعليق، وفيما إذا كانا مساندة من أصدقاء أو معجبين أم أنهما من شخص لم تفصح عنه.