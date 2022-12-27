كاظم الساهر يستاء من معجبة اقتحمت المسرح
بدت ملامح الانزعاج واضحة على وجه الفنان العراقي كاظم الساهر خلال حفله الأخير الذي أقامه في دبي منذ أيام، وذلك بعد أن اقتحمت إحدى الحاضرات المسرح.
وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه القيصر وهو يقدم أغنيته "دلع النساء"، حين اقتحمت إحدى المعجيات المسرح حافية القدمين، وباشرت أخذ صور سيلفي معه.
في البداية وقف الساهر واستعد للصورة، بينما استمرت الفتاة في التقاط الصور، ليتوقف الفنان عن الغناء وتظهر عليه علامات الاستياء.
والمثير للاستغراب، بحسب ما أكده رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هو استمرار الفتاة بالتقاط الصور على الرغم من انزعاج الساهر.
وحظي مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل واسع بمشاهدات ومشاركات متعددة، حيث قال عدد من المعلقين إن تصرف الفتاة "غير مقبول"، بينما أثنى آخرون على جرأتها، مشيرين إلى أن حبها الكبير للقيصر دفعها لاقتحام المسرح بهذه الطريقة.
يذكر أن كاظم الساهر كان قد تعرض لموقف مشابه في إحدى حفلاته السابقة، حين ركضت نحوه معجبة ودفعته بقوة وهو واقف على المسرح، ما أفقده توازنه.
وتعرضت الفتاة آنذاك لانتقادات كثيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لعدم مراعاتها لظرف الساهر الصحي، خاصة أنه يعاني من مشاكل في الظهر.