إليسا ترد على أنباء خلافها مع شركة "روتانا"

ردت الفنانة اللبنانية إليسا على أنباء بشأن وجود خلافات بينها وبين شركة "روتانا" المروجة لألبومها الجديد.

وجاءت أنباء عن خلافات بين إليسا و"روتانا" في الساعات الماضية، بعد أن قامت الشركة بحذف الإعلانات الترويجية للألبوم.

ونفت إليسا وجود أي خلافات من خلال تغريدة على حسابها في "تويتر": "كل الكلام اللي عم ينحكى عن الألبوم والأغنية والتيزر منو صحيح والحقيقة أبسط من كل هالروايات. وتوقعو تصدر الأغنية ومن بعدها الألبوم بأي وقت وبتتأكدو ساعتها إنو ما في شي صحيح من كل اللي انقال".