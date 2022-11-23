أصالة في أحدث إطلالة.. والجمهور يشبهها بنسرين طافش

ما زالت "عمليات التجميل" الأخيرة التي خضعت لها الفنانة السورية أصالة، محط اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ ففي كل ظهور جديد لها، تصبح سيرتها على كل لسان.

أخيرًا، انتشر مقطع فيديو قصير من مقابلة أجرتها الفنانة السورية، للحديث عن فوز المنتخب السعودي في مباراته مع الأرجنتين ضمن فعاليات كأس العالم 2022 في قطر.

وبدت أصالة، 53 عامًا، وكأنها شابة في العشرينات من عمرها، إذ قال المعلقون إن العمليات التجميلية التي خضعت لها، جعلتها تبدو أصغر بكثير من عمرها الحقيقي.