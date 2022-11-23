أصالة في أحدث إطلالة.. والجمهور يشبهها بنسرين طافش
ما زالت "عمليات التجميل" الأخيرة التي خضعت لها الفنانة السورية أصالة، محط اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ ففي كل ظهور جديد لها، تصبح سيرتها على كل لسان.
أخيرًا، انتشر مقطع فيديو قصير من مقابلة أجرتها الفنانة السورية، للحديث عن فوز المنتخب السعودي في مباراته مع الأرجنتين ضمن فعاليات كأس العالم 2022 في قطر.
وبدت أصالة، 53 عامًا، وكأنها شابة في العشرينات من عمرها، إذ قال المعلقون إن العمليات التجميلية التي خضعت لها، جعلتها تبدو أصغر بكثير من عمرها الحقيقي.
وراح آخرون لتشبيه أصالة بالفنانة السورية- الفلسطينية نسرين طافش، مشيرين إلى أنهما اعتمدتا وضع "الشامة" نفسها على خديهما.
وكانت أصالة خضعت لتغيرات في شكلها منذ أشهر، وأشارت وقتها إلى إنها ستكشف عن تفاصيل ما أجرته في وقت لاحق، وذلك بعد شفائها بشكل تام.
وأبدت ابنة أصالة، شام الذهبي، استغرابها من كم التعليقات والأسئلة حول شكل والدتها، مؤكدة أن أمها إنسانة صريحة للغاية، وأنها لم تخفِ ما فعلته لتبدو أجمل، لكنها ستجد الوقت المناسب للشرح لاحقًا.
ورجَّح متابعو الفنانة السورية، أنها أجرت عملية شد كامل للوجه، كما قللت المسافة بين أنفها وشفتها العليا، لكن أصالة لم تؤكد ولم تنفِ الأمر حتى اللحظة.