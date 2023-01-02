النيابة المصرية تأمر بتشريح جثمان زوج البلوغر مريم جودة للشكِّ بـ"شبهة جنائية"

واستجوبت النيابة العامة البلوغر المصرية، التي أكدت أن زوجها لم يكن يعاني من أي أمراض أو يشتكي من أي آلام، مشيرة إلى أن الوفاة حدثت بعد نشر صورهما بساعات.

ووجهت النيابة المباحث الجنائية بسرعة التحريات وكشف ملابسات الوفاة في أسرع وقت، وكذلك تنتظر النيابة الصفة التشريحية لجثمان المتوفى للوقوف على أسباب الوفاة، وإن كانت هناك شبهة جنائية أم لا.

وأثار خبر وفاة محمد عبد اللطيف، زوج البلوغر المصرية مريم جودة، بعد 8 ساعات من نشرها جلسة تصوير لهما أثناء الاحتفال برأس السنة داخل منزلهما، جدلًا وتعاطفًا واسعين في مصر.