لأول مرة.. الأمريكي كيفين هارت يقدم "ستاند أب" كوميدي في مصر
أعلن الممثل الكوميدي الأمريكي كيفين هارت عن تقديمه عرض "ستاند أب" كوميدي في مصر للمرة الأولى ضمن جولة Reality Check، وذلك يوم 21 فبراير المقبل.
ونشر الممثل الأمريكي عبر موقعه الخاص إعلان المشاركة في البوستر الدعائي، معلنًا عن أن "ستاند أب" سيكون باستاد القاهرة، وتنظمه شركة R Productions، وستطرح أسعار التذاكر غدًا الإثنين 12 ديسمبر.
جدير بالذكر أن جولة Reality Check هي الأولى للفنان الأمريكي وتتضمن عروضًا في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث بدأ "هارت" رحلته إلى أفريقيا ببريتوريا في جنوب أفريقيا وتليها القاهرة، ثم أبو ظبي حيث تنتهي رحلته في الشرق الأوسط بالصخير في البحرين.
وكيفين هارت هو فنان أمريكي متعدد المواهب، حيث عمل كممثل، وكاتب، ومنتج، ولد ونشأ في فيلادلفيا بنسلفانيا، وبدأ مسيرته بالفوز بالعديد من المسابقات الكوميدية المخصصة للهواة في النوادي في جميع أنحاء نيو إنجلاند، وبلغت ذروتها في أول دور حقيقي له في عام 2000 عندما كان يمثل دور كتبه جاد أباتاو في أحد المسلسلات.