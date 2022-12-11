لأول مرة.. الأمريكي كيفين هارت يقدم "ستاند أب" كوميدي في مصر

وكيفين هارت هو فنان أمريكي متعدد المواهب، حيث عمل كممثل، وكاتب، ومنتج، ولد ونشأ في فيلادلفيا بنسلفانيا، وبدأ مسيرته بالفوز بالعديد من المسابقات الكوميدية المخصصة للهواة في النوادي في جميع أنحاء نيو إنجلاند، وبلغت ذروتها في أول دور حقيقي له في عام 2000 عندما كان يمثل دور كتبه جاد أباتاو في أحد المسلسلات.