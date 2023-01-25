جاستن بيبر يبيع سجله الموسيقي بأكثر من 200 مليون دولار

فاجأ النجم الكندي جاستن بيبر، محبيه ببيع سجله الموسيقي الذي يضم أعماله على مدار 15 عامًا كاملة، في صفقة رابحة مقابل مئات الملايين من الدولارات.

وباع بيبر البالغ 28 عامًا، الكتالوج الموسيقي الخاص به كاملاً، الذي يعتبر بمثابة تاريخه الموسيقي الذي استمر 15 عامًا، مقابل أكثر من 200 مليون دولار.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عقد بيبر صفقته الرابحة مع شركة "Hipgnosis" المختصة بالاستثمار في الملكية الفكرية والأغاني.

وأعلنت الشركة البريطانية إتمام الصفقة مع بيبر يوم الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله، إن شركة "مجموعة يونيفرسال الموسيقية" UMG، ستستمر في إدارة أغاني النجم الكندي كما هي منذ بدء سيرته المهنية.