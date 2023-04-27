نادين نجيم تستعين بجمهورها للرد على منتقدي صورها مع خطيبها

اكتفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم فيما يبدو بالاستعانة بجمهورها للرد على الانتقادات التي طالتها بسبب صورها مع خطيبها في المالديف.

والتزمت الفنانة نجيم الصمت دون تعليق من قبلها بشكل مباشر، بينما قامت بإعادة تغريد العديد من التعليقات التي دافعت عنها، عبر حسابها في "تويتر".

ونشرت تعليقًا لإحدى المتابعات يتحدث عن ضرورة "الاهتمام بحياتك الشخصية وعدم التطلع إلى حياة الآخرين".

كما قامت بنشر تعليق لحساب "بالعربي" الفني، والذي هاجم منتقديها: "الاجانب شو حيشوفوا بالصورة : حب، سعادة، حياة جميلة، راحة بال، ثنائي جميل. العرب شو حيشوفوا بالصورة: جسم، مش لابسين شي، ليه عم بيبوسها، عيب، عري، الكبت و العقد النفسية مجمعين مع غيرة و حسد و تمنيهم الشر للغير لحتى هني ينبسطوا باللي عندن ويكونوا احسن".