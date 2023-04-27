نادين نجيم تستعين بجمهورها للرد على منتقدي صورها مع خطيبها
اكتفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم فيما يبدو بالاستعانة بجمهورها للرد على الانتقادات التي طالتها بسبب صورها مع خطيبها في المالديف.
والتزمت الفنانة نجيم الصمت دون تعليق من قبلها بشكل مباشر، بينما قامت بإعادة تغريد العديد من التعليقات التي دافعت عنها، عبر حسابها في "تويتر".
ونشرت تعليقًا لإحدى المتابعات يتحدث عن ضرورة "الاهتمام بحياتك الشخصية وعدم التطلع إلى حياة الآخرين".
كما قامت بنشر تعليق لحساب "بالعربي" الفني، والذي هاجم منتقديها: "الاجانب شو حيشوفوا بالصورة : حب، سعادة، حياة جميلة، راحة بال، ثنائي جميل. العرب شو حيشوفوا بالصورة: جسم، مش لابسين شي، ليه عم بيبوسها، عيب، عري، الكبت و العقد النفسية مجمعين مع غيرة و حسد و تمنيهم الشر للغير لحتى هني ينبسطوا باللي عندن ويكونوا احسن".
وأعادت الفنانة اللبنانية تغريدات تنتقد إصرار الآخرين على الانتقاد رغم كل الظروف، ومستنكرة انتقاد الفنان لمجرد أنه فنان، بينما لا يتم انتقاد عامة الناس.
ونشرت نادين نجيم كذلك، استنكار الصحفي عبدالله بعلبكي للانتقادات التي طالتها: "يشي متل ما بدّك، وضلّك حرّة وشايفة الحياة بطريقتك وهويتك، وما تتأثري بأحكام رجعيّة نابعة عن تطفلات بشرية أوصلتنا للقاع في مجتمعاتنا العربيّة. متى نتعلم أن حريات الأفراد مقدسة ويجب احترامها ولو لم تشابه قناعاتنا؟ ومن قال إن علينا تبني نفس الأفكار والقناعات؟".
كما ردت الفنانة اللبنانية بطريقة غير مباشرة على الانتقادات من خلال تعليق أضافته على مقطع فيديو لمدربة تنمية بشرية فيما يبدو، تتحدث عن ضرورة وضع حد للعلاقة مع الأشخاص الذين لا يحترمونك.
وجاء في تعليق نجيم، عبر خاصية "ستوري" في حسابها في "انستغرام": "أتمنى لو أشير إلى هؤلاء الأشخاص الذين يحتاجون إلى سماع تلك الكلمات التي جرى ذكرها في الفيديو، أنا اخترت نفسي في عالم مليء بالمزيفين".