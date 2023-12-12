"علم البطيخة" يحط في بيروت قادمًا من رام الله

ما قصة "علم البطيخة"؟

يقول الفنان خالد حوراني، وفق أحاديث صحفية له، إن فكرة البطيخة جاءت إثر قصة سمعها من الفنانين عصام بدر وسليمان منصور ونبيل عناني، حين فرض عليهم ضابط إسرائيلي ما يعرف بالإدارة المدنية الإسرائيلية في ثمانينيات القرن الماضي.

وكان ذلك في أعقاب الشروع بتأسيس رابطة التشكيليين الفلسطينيين جملة كبيرة من الممنوعات، بينها رسم العلم الفلسطيني، بل ورسم البطيخة بحد ذاتها باعتبارها تحمل ألوانه.

ويضيف: "استعرت البطيخة من الخيال المريض للضابط الإسرائيلي، وفي عام 2007 غامرت بعمل ساخر في إطار مشروع أطلس فلسطين الذاتي، ورسمت العلم البطيخة.

وانتشرت الفكرة، ورفع العلم في مناسبات وأحداث عديدة، لا سيما مع اندلاع هبّة "الشيخ جراح" في القدس الشرقية، إثر صدور حكم إسرائيلي بطرد العائلات الفلسطينية من الحي لصالح المستوطنين، ليستخدم "العلم البطيخة" لاحقًا إذا تعذر رفع العلم الفلسطيني.