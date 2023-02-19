سقوط محرج للممثل البريطاني ريج جان بايدج في حفل فني (صور)

تعرض الممثل البريطاني، ريج جان بايدج، لموقف محرج خلال عشاء مرصع بالنجوم قبيل ساعات من حفل "بافتا 2023" في لندن.

وسقط بايدج، 34 عامًا على الأرض عند وصوله إلى الحفل الفخم بصحبة صديقته، إميلي براون، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كان الممثل البريطاني يسير خلف براون وسقط دون أن تشعر صديقته التي يبدو أنها كانت تواصل المشي أثناء الدردشة معه، حيث سقط ريج على جانب الرصيف، ولم يستطع بايدج إخفاء انزعاجه؛ لأنه لم يتمكن من إنقاذ نفسه من السقوط المحرج وهبط بقوة على مؤخرته.