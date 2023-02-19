سقوط محرج للممثل البريطاني ريج جان بايدج في حفل فني (صور)
تعرض الممثل البريطاني، ريج جان بايدج، لموقف محرج خلال عشاء مرصع بالنجوم قبيل ساعات من حفل "بافتا 2023" في لندن.
وسقط بايدج، 34 عامًا على الأرض عند وصوله إلى الحفل الفخم بصحبة صديقته، إميلي براون، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
كان الممثل البريطاني يسير خلف براون وسقط دون أن تشعر صديقته التي يبدو أنها كانت تواصل المشي أثناء الدردشة معه، حيث سقط ريج على جانب الرصيف، ولم يستطع بايدج إخفاء انزعاجه؛ لأنه لم يتمكن من إنقاذ نفسه من السقوط المحرج وهبط بقوة على مؤخرته.
ومع ذلك، أظهرت اللقطات أنه كان يحاول التغلب على إحراجه، حيث شوهد يضحك قبل أن يلتقط أنفاسه وينهض من على الأرض، وبعد ذلك، شوهد وهو يلتقط بعض اللقطات الرائعة داخل الحدث الفخم.
وكان ارتدى الممثل البريطاني بدلة وردية اللون وقميصًا أبيض مع حذاء أبيض أثناء ظهوره في الحفل، بينما ظهرت صديقته إميلي في ثوب أبيض مغطى بزخارف نباتية بيضاء.
وبدأت علاقة الثنائي الرومانسية، بعد أن ظهر للمرة الأولى معًا في الأماكن العامة في فبراير 2021 خارج منزل في لندن والذي يتشاركانه معًا، وتعمل إميلي في الكتابة الإعلانية في شركات مثل "نايك" و" كونفيرس" و"أوبر".
وكان تردد أن بايدج مرشح للعب دور "جيمس بوند"، بعد مغادرة النجم دانيال كريج للعمل بعد فيلم No Time To Die في 2022.
يذكر أن طبيب التجميل البريطاني الشهير جوليان دي سيلفا سبق وأعلن أن الممثل البريطاني ريج جان بيج تربع على عرش أكثر الرجال وسامة وجاذبية في العالم، بنسبة 93.65% حسب مقياس "النسبة الذهبية" Golden Ratio، الذي يعطي النسب النموذجية للمسافات بين ملامح الوجه.