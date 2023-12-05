Life on Our Planet.. ملحمة تسجيلية

هذا المفهوم قريب جدًّا من مفهوم سلسلة Earth التي يقدمها كريس باكهام على قناة BBC، ويأخذنا الجدول الزمني الممتد لأكثر من ملياري عام، تبدأ خلاله الحياة على هذا الكوكب وتتطور وتتعرض للتهديد بشكل متكرر بالانقراض الجماعي الناجم عن التغيرات المناخية أو الكوارث المفاجئة.

إن العالم الطبيعي الذي لا يشكل البشر سوى جزء صغير منه اليوم هو في حد ذاته جزء صغير من الأنواع التي كانت موجودة سابقًا، لكن مخلوقات الحاضر ورثت خصائصها الرئيسة من كائنات الماضي التي اختفت.

حيوانات منقرضة رقمية

تستفيد سلسلة "الحياة على كوكبنا" من تقنيات الصور المنشأة بواسطة الكمبيوتر (CGI) إلى جانب التصوير في البيئات الطبيعية، والمشاهد لحيوانات حقيقية، وذلك ضمن مونتاج متقن يجعل من التمييز بين المشاهد الحقيقية والمنشأة كمبيوتريًّا صعبًا جدًّا.

ووفق هذه الرؤية، تمت إعادة بعض الحيوانات البرية المنقرضة إلى الحياة رقميًّا، فهناك بعض المشاهد حيث تجمعت أعداد غير معقولة من الديناصورات في المشهد ذاته للحصول على صورة جميلة، وهناك لقطات لبراكين هائجة، وكويكبات هائلة الحجم، وبالمثل ثمة جزيئات ثاني أكسيد الكربون تهتز وتكاد تتسبب في مقتل الجميع.

وكما نشاهد في وثائقيات التطور التاريخي للكائنات، نشاهد في هذه السلسلة القتال، والتزاوج، مع فارق أننا في "الحياة على كوكبنا" تبدأ منذ 374 مليون سنة مضت، فمثلاً نشاهد حيث يكافح دونكليوستوس لكسر قشرة الأمونويد، وكيف يجتمع اثنان من المفصليات، أسلاف الديدان الألفية، ليقضيا وقتًا ممتعًا في الغابة منذ 345 مليون سنة. وفي الوقت ذاته، نرى عنكبوتًا بحجم حبة الأرز وهو يلوي ساقيه في ما يشبه الديسكو في محاولة لجذب أنثى.

وتوضح تلك اللحظات الصغيرة كيف أن الثدييات والزواحف والفقاريات والأسماك ورأسيات الأرجل وغيرها من السلالات، أسست نفسها من خلال الانتقاء الطبيعي، وذلك ضمن ثماني حلقات من السلسلة التي توثيق للحياة التي شنت حربًا لا نهاية لها على مر التاريخ.

إبداع مورغان فريمان

صوت فريمان يشبه في كثير من الأحيان آلية التعليق الرياضي، مع اختلاف أن الفرق الآن هو مليارات الحيوانات من المجموعة البيولوجية ذاتها، في مواجهة سلالة من نوع آخر، يقول في إحدى الحلقات: "تحت الأمواج، سيطرت الحياة، وكانت على وشك تغيير كوكبنا إلى الأبد". وعندما يتطور الطحلب إلى نباتات ذات جدران خلوية أقوى يمكنها النمو نحو السماء، يُعلِّق: "كانت الثورة الخضراء قادمة من شأنها أن تغير المشهد إلى الأبد".

نبرة فيها جذب عال كما في قوله عندما تتحول الأسماك إلى مخلوقات ذات رئتين وأرجل بدائية تسمح لها بالعيش على الأرض: "استغرق التطور من الزعنفة إلى الطرف ملايين السنين. ولكن بمجرد اكتماله، فإن الحياة على الأرض لن تعود كما كانت مرة أخرى.

أي أنه رغم تقنيات التصوير والمونتاج العالية، فإنه يبقى من الصعب التقاط جميع الأحداث التاريخية الحياتية بالصور، لذا فإنه يتم ترميم النقص بكلمات مورغان التي تشعرنا بضخامة ما حدث.