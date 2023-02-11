وفاة المخرج البريطاني هيو هدسن عن 86 عاما

توفي الجمعة، المخرج البريطاني هيو هدسن، الذي أنجز فيلم "شاريوتس أوف فاير" الشهير عام 1981، عن عمر 86 عاما، على ما أفادت عائلته.

وذكر بيان للعائلة أنّ "هيو هدسن (86 عاما)، الزوج والأب المحبوب، توفي في مستشفى تشارينغ كروس في لندن بتاريخ العاشر من شباط/فبراير 2023 بعد فترة وجيزة من إصابته بأحد الأمراض".

ولد هدسن في العاصمة البريطانية لندن في آب/أغسطس 1936، وحظي عام 1981 بنجاح كبير عن فيلمه "شاريوتس أوف فاير" الذي يتناول قصة رياضيَّيْن بريطانيَّيْن أحدهما هارولد أبراهامز، وهو شاب يهودي يواجه معاداة للسامية خلال سعيه للحصول على الميدالية الذهبية الأولمبية عام 1924.

وحصد الفيلم أربع جوائز أوسكار أبرزها في فئة أفضل فيلم درامي.