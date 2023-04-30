من أمريكا.. محمد رمضان يثير الجدل بإطلالة جديدة باللون الأخضر (فيديو)

ووفق المعلومات المتداولة فإن "الشبشب" من مجموعة Bottega Veneta، ويبلغ سعره نحو 900 دولار.

وأكمل الفنان المصري اللوك الجديد بقصة شعر مختلفة عن ظهوره الأخير بالشعر الطويل والكعكة من الخلف خلال ظهوره في فيلمه "هارلي".

وانهالت التعليقات على إطلالة رمضان، منها "جعفر العمدة فرع نيودلهي"، "جعفر العمدة هيبته راحت"، و"أنا معتش عارف أنت جعفر العمدة ولا هارلي ولا أنت مصري ولا أمريكاني ولا أنت أيه بالظبط".

وكان محمد رمضان قد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "جعفر العمدة"، وحصد إشادات واسعة من الجمهور، وضم العمل مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: زينة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، هالة صدقي، أحمد فهيم، جوري بكر، عصام السقا، مديحة البكري، فريدة سيف النصر، وغيرهم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

أما في موسم عيد الفطر، فقد شارك في فيلم "هاري" من إخراج محمد سمير، وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، وبطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا.