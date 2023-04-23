محمد قنوع وجه رسالة لوالده قبل ساعات من وفاته.. ماذا قال؟

وتوفي الفنان محمد قنوع مساء أمس السبت، عن عمر ناهز الـ49 عاما.

وتوفي الفنان محمد قنوع إثر احتشاء في عضلة القلب، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا.

ولم تُعرف عن الممثل الراحل المولود عام 1973 معاناته من أي مرض، في وقت أفادت وسائل إعلام محلية بأن وفاته جاءت بعد عملية قسطرة قلبية.