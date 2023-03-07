خوفًا على حياته.. ماسك يذهب لدورة المياه برفقة حراس

وقال موقع "إنسايدر": "لكن المهندس أوضح أنه يعتقد أن استخدام ماسك للحراس الشخصيين داخل المقر الرئيسي لشركة تويتر في سان فرانسيسكو يشير إلى أنه لا يثق في موظفي الشركة"، لافتًا إلى قرار ماسك إنهاء خدمات الآلاف من موظفي الشركة منذ استحواذه عليها قبل نهاية العام الماضي.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، قال إيرول، والد ماسك، إنه يخشى على سلامة ابنه حتى لو أنه كان محميًا بـ "100 من حراس الأمن".

وذكر إيرول أن ماسك قام بتحديث وتوسيع النظام الأمني لمنزل الأسرة في جنوب أفريقيا بحراس مسلحين على مدار 24 ساعة وكاميرات وسياج كهربائي.

ووفقًا للموقع، حصل مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" (فيسبوك)، على حماية شخصية سنوية بقيمة 14 مليون دولار لعام 2023 شاملة الموظفين والمعدات والتحسينات السكنية للمساعدة في الحفاظ على سلامة زوكربيرغ وعائلته.