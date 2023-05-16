وفاة الممثل المصري محمد الإدنداني

وبدأ الفنان الراحل، الذي جرى تكريمه مؤخرا في مهرجان القاهرة للدراما مشواره الفني، بتقديم المونولوج، قبل مشاركته في مجموعة من المسلسالت الشهيرة، ومنها "حكايات ميزو"، و"الأيام"، و "الراية البيضاء"، و"جمهورية زفتى".

والفنان الراحل من مواليد عام 1941، بدأ حياته الفنية ككومبارس، ثم قدم أدوارا عديدة من أشهرها فيلم "أربعة في مهمة رسمية" مع الراحل أحمد زكي، وفيلم "البيه البواب"، ومسلسل "حكاية ميزو" مع الراحل سمير غانم.

وشارك الفنان الراحل، في مسرحيات عديدة مع الفنان محمد نجم، ومنها "طار فوق عش المجانين"، من أبرز الأفلام التي شارك بها فيلم "سكوت هنصور".

وأعلن نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، وفاة الفنان محمد الإدنداني، مبينا أن أسرته ستقيم عزاء للراحل، الثلاثاء، بشارع العطارين في الإسكندرية.