اشتهر بأغنية "سوريا يا حبيبتي".. وفاة المطرب اللبناني محمد جمال

ويحظى محمد جمال بمسيرة حافلة بالنجاحات على صعيد الأغنية واللحن، صنعت نجوميته في العالم العربي.

ولد المطرب اللبناني في محافظة طرابلس عام 1934، وتعاون مع كبار الشعار، وقام بتلحين أغان لكبار المطربين مثل صباح ونجاح سلام والمطرب السوري مروان حسام الدين، كما تعاون مع الرحابنة.

وحقق محمد جمال في سبعينيات القرن الماضي، نجاحا كبيرا، من خلال أغاني اشتهرت في تلك الحقبة، وفي أوائل الثمانينيات إلى لوس أنجلوس في الولايات المتحدة، بسبب الحرب الأهلية اللبنانية، حيث بقي هناك حتى وفاته.

ترعرع المطرب الراحل على حب الموسيقى بسبب والده، الذي كان يملك محلا لتصليح وبيع الآلات الموسيقية، حيث علمه والده العزف على العود، ثم دخل عالم الفن عبر الإذاعة اللبنانية، وبعدها سافر إلى القاهرة وشارك في عدة أفلام منها "الأرملة الطروب"، كما شارك في أفلام مع رشدي أباظة وتوفيق الذقن وغيرهم.

شكل ثنائيا ناجحا مع المطربة "طروب" بعد زواجهما، لكن مسيرة الثنائي الفنية انتهت لاحقا بانفصالهما، ليكمل محمد جمال مشواره الفني بمفرده.

اشتهر محمد جمال بالعديد من الأغاني، أبرزها "آه يا إم حمادة"، و"كنا أنا وأنتِ عَمْ نتمشى عالطرقات"، و"بدي شوفك كل يوم يا حبيبي"، وكذلك برز في تلحين وأداء الأغاني الوطنية العربية، وكان أشهرها "سوريا يا حبيبتي"، التي شارك بأدائها إلى جانب المطرب والملحن محمد سلمان والمطربة نجاح سلامة.