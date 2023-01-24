منى العمدة تكشف مفاجأة الفيديو المتسبب في وقف برنامجها "الجمهورية الجديدة"

قالت المذيعة المصرية منى العمدة، في أول ظهور لها بعد إيقاف برنامجها "الجمهورية الجديدة" الذي يذاع على فضائية النهار، إن الإجراء الذي اتخذ بحقها، بسبب مقطع فيديو جرى التلاعب به ونشره على مواقع التواصل لإثارة الجدل.

وكانت منى العمدة قد اثارت جدلاً كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن تداول متابعون مقاطع لها من حلقات برنامجها، وسط حالة استنكار لأسلوبها في الحديث، حيث رأوا أنها تتحدث بصوت هادئ بشكل مبالغ فيه، متهمينها بتعمد الإثارة أمام الضيف.