العثور على الممثل الأمريكي أوستن ماجورز متوَفَّى في مأوى للمشردين

العثور على الممثل الأمريكي أوستن ماجورز متوَفَّى في مأوى للمشردين
عثرت السلطات الأمريكية على الممثل الأمريكي أوستن ماجورز، متوَفَّى في مأوى للمشردين في لوس أنجليس عن عمر ناهز 27 عامًا.
ومن المقرر تشريح جثة ماجورز للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، ولكن من المتوقع أن تظهر النتائج النهائية لفحص السموم في غضون بضعة أشهر.
وأشارت بعض التقارير إلى أنه ربما توفي نتيجة جرعة زائدة من عقار "الفنتانيل" المخدر، وفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية.
وكانت عائلة ماجورز قالت في بيان: "لقد كان إنسانًا طيبًا ولطيفًا ومحبًّا وفنانًا رائعًا، لقد شعر أوستن بفرح وفخر كبير في مسيرته الفنية".
وأضاف البيان: "تخرج أوستن في كلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا بشغف الإخراج وإنتاج الموسيقى".
ويعرف ماجورز بدوره في مسلسل "NYPD Blue" عندما كان طفلًا والذي حصل من خلاله على جائزة "الفنان الصغير" لأفضل أداء.
وكان النجم الراحل، ترشح أيضًا لأفضل أداء في دوره الصوتي في فيلم الخيال العلمي "Treasure Planet" من إنتاج شركة والت ديزني.
و"NYPD Blue" مسلسل جريمة تم إنتاجه في الولايات المتحدة، وبدأ عرضه في عام 1993 ويتكون من 12 موسمًا وبلغ عدد حلقاته 261 حلقة.
وفاز المسلسل أيضًا ببضع جوائز، مثل: جائزة الإيمي برايم تايم لأفضل مسلسل دراما، وجائزة نقابة ممثلي الشاشة للأداء المبهر للطاقم عن فئة المسلسلات الدرامية، فضلًا عن جائزة إدغار وجائزة بيبودي.