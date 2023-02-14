العثور على الممثل الأمريكي أوستن ماجورز متوَفَّى في مأوى للمشردين

ومن المقرر تشريح جثة ماجورز للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، ولكن من المتوقع أن تظهر النتائج النهائية لفحص السموم في غضون بضعة أشهر.

وأشارت بعض التقارير إلى أنه ربما توفي نتيجة جرعة زائدة من عقار "الفنتانيل" المخدر، وفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وكانت عائلة ماجورز قالت في بيان: "لقد كان إنسانًا طيبًا ولطيفًا ومحبًّا وفنانًا رائعًا، لقد شعر أوستن بفرح وفخر كبير في مسيرته الفنية".

وأضاف البيان: "تخرج أوستن في كلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا بشغف الإخراج وإنتاج الموسيقى".

ويعرف ماجورز بدوره في مسلسل "NYPD Blue" عندما كان طفلًا والذي حصل من خلاله على جائزة "الفنان الصغير" ‏لأفضل أداء.