"فنانون بملامح مشوهة" في المسلسلات السورية.. تضليل للمشاهد أم استثمار للنجاح؟

استثمرت الدراما السورية هذا العام، النجاح الذي أعاد إطلاقها في رمضان العام الماضي، لتحصد جميع إمكانياتها في تقديم مسلسلات لافتة في رمضان القادم.

وتمكنت مسلسلات في رمضان الماضي مثل "على صفيح ساخن" و"كسر عضم" و"مع وقف التنفيذ" وغيرها، إضافة إلى أعمال البيئة الشامية التي تتكئ عليها الدراما السورية إلى حد كبير، وكان من أبرزها "حارة القبة" و"باب الحارة"، من إعادة الألق إلى الدراما السورية بعد أن فقدتها طوال سنوات الأزمة في البلاد.

ومنحت هذه العودة القائمين على الدراما السورية دفعة أمل لإعادتها إلى خارطة المنافسة الرمضانية، لتصل عدد الأعمال السورية المشاركة في رمضان هذا العام إلى نحو 16 عمل.

ويشارك عدد كبير من نجوم الدراما السورية في أعمال رمضان هذا العام، لكن اللافت لعبهم أدوار أدت إلى تغييرات كبيرة في ملامحهم وكانت أقرب إلى "التشوه".