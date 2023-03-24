المسلسل الإماراتي "الجذوع" خارج السباق الرمضاني

أعلن الفنان الإماراتي حبيب غلوم، وهو أحد أبطال "الجذوع"، عن خروج المسلسل من السباق الرمضاني.

وبرر الفنان غلوم عبر فيديو بثه من خلال حسابه في "انستغرام" أن المسلسل خرج من السباق الرمضاني، بسبب عدم الانتهاء من تصويره.

وعلق في معرض حديثه بالقول: "أبشركم خارج السباق الرمضاني للحين نصور ليلة رمضان".