المسلسل الإماراتي "الجذوع" خارج السباق الرمضاني
أعلن الفنان الإماراتي حبيب غلوم، وهو أحد أبطال "الجذوع"، عن خروج المسلسل من السباق الرمضاني.
وبرر الفنان غلوم عبر فيديو بثه من خلال حسابه في "انستغرام" أن المسلسل خرج من السباق الرمضاني، بسبب عدم الانتهاء من تصويره.
وعلق في معرض حديثه بالقول: "أبشركم خارج السباق الرمضاني للحين نصور ليلة رمضان".
وأرفق حبيب غلوم مقطع الفيديو، الذي بثه من كواليس تصوير "الجذوع" بتعليق جاء فيه: "للأسف ما خلصنا تصوير #مسلسل_الجذوع وصرنا خارج السباق الرمضاني مبارك عليكم الشهر الفضيل".
يذكر أن مسلسل "الجذوع" من بطولة الفنانين حبيب غلوم وهيفاء حسين وإبراهيم الحساوي وجمعان الرويعي وغيرهم.
ومسلسل "الجذوع" يعد من الأعمال التراثية ويرصد الصراع بين مصالح المال والسلطة.