عقوبتها الإعدام.. إيران توجه لمغني راب معروف تهمة "الفساد في الأرض"

أعلن مغني الراب الإيراني توماج صالحي عبر حسابه على تويتر عن إجراء محاكمة له "خلف أبواب مغلقة دون حضور محام"، وذلك بعد شهر من القبض عليه في محافظة أصفهان وسط البلاد.

وذكر الحساب الخاص بالمغني الإيراني البارز أن توماج صالحي اتهم بـ "الفساد في الأرض"، ووفقاً لقوانين إيران فإن عقوبة هذه التهمة هي الإعدام.

وقال الحساب "إنه في صباح اليوم السبت وجهت محكمة نيكبخت في محافظة أصفهان تهمة المحاربة والإفساد في الأرض ضد توماج صالحي، وجرت هذه المحاكمة خلف الأبواب المغلقة ودون حضور عائلة المطرب والمحامين الموثوق بهم".

وقالت هيئة الإذاعة الألمانية بالنسخة الفارسية إنه "بعد المحاكمة ذهب والد توماج صالحي إلى محكمة نيكبخت في أصفهان مع محامين مختارين"، مشيرة إلى أن "صالحي احتج على هذه التهم الموجهة إليه".

وفي 29 من اكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن جهاز الاستخبارات الإيراني اعتقال مغني الراب الإيراني "توماج صالحي"؛ بسبب نشره أغاني وتغريدات يؤيد فيها "مثيري الشغب والاضطرابات الأخيرة"، في إشارة إلى الاحتجاجات.

ومنذ بداية الاحتجاجات في إيران منتصف أيلول/سبتمبر الماضي بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني على أيدي الشرطة في طهران، لعب توماج صالحي دورًا نشطًا في الاحتجاجات سواء عبر الإنترنت أو في الشوارع، ونشر مقاطع فيديو عن وجوده في المسيرات.