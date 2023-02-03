من هي الفنانة المصرية أميرة السيد التي شاركت في فيلم مع توم هانكس؟

وكانت بداية أميرة السيد في المسرح، بعد أن سافرت إلى النمسا وهي في سن صغيرة وواجهت صعوبة بسبب اللغة وشعرت بالعنصرية بعض الشيء ولكنها تعلمت اللغة الألمانية لتصبح الأمور أفضل، بحسب ما جاء في حديثها خلال لقاء تلفزيوني معها.

واكتشفت موهبتها في التمثيل بالصدفة، وكان ذلك على مسرح المدرسة التي كانت تدرس فيها، وكانت في عمر 11 سنة عندما تم اختيارها للمشاركة في إحدى المسرحيات بالمدرسة.

وقضت أميرة السيد، سنوات دراستها الأولى للفن، في معهد ماكس راينهارت، وقدّمت خلال فترة الدراسة العديد من الأدوار الفنية، من أبرزها مسرحية «نادي كليوباترا» للكاتب العالمي بول شريدر.

وتعاقدت مع إحدى الوكالات المتخصصة في التسويق، التي رشحتها للمشاركة مع توم هانكس في الفيلم عام 2016، واتخذت قراراً مؤخراً بالاستقرار في مصر.

وتحب القراءة والعمل تحت ضغط وكانت تشاهد الأفلام المصرية في فترة الطفولة وتمنت أن تكون مثل الفنانة الطفلة التي ظهرت في أكثر من "فيروز".

وكتبت كتابًا عن جدتها (أم والدها) باللغة الألمانية، وتعمل على كتابة أول سيناريو منذ عامين ولكن لم تنته منه بعد، ولم تقدم أي أعمال مصرية رغم حصولها على عروض كثيرة لكن لم يكن لديها وقت في السابق.

وتأمل حالياً أن تقدم أعمالاً مصرية حاليًا، لكن لم تجد العمل الذي تجد أنه يناسبها حتى الآن، وترفض العمل كموديل أو في الإعلانات بحسب تصريحاتها.