وفاة المنتج والكاتب اللبناني مروان النجار بعد صراع مع المرض

ودخل الراحل مدرسة الـ "آي سي" في رأس بيروت لإتمام دراسته الثانوية، وبدأ دراسته الجامعية في الجامعة الأمريكية في بيروت العام 1966، وتعلم النقد الأدبي مع خليل حاوي.

وفي العام 1972 أنهى مروان النجار دراساته العليا، وخلال فترة دراسته كان يعطي دروسًا خصوصية للطلاب في اللغة العربية، وعمل بالتعليم والمحاضرة في جامعة البلمند، وفي كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية.

وبدأ حياته العملية من خلال الصحافة، حيث عمل في عدة صحف ومجلات مثل الأسبوع العربي، مجلة الديار، كما عمل في قسم الأرشيف في دار الصيّاد قبيل اندلاع حرب السنتين.

ودخل النجار مجال الكتابة التلفزيونية بدعم من المخرج أنطوان ريمي وزوجته هند أبي اللمع بمسلسل "ديالا" مع الممثلة هند أبي اللمع المأخوذة ع رواية "Therese Ethienne"، وتوالت بعدها أعماله في التلفزيون والمسرح والسينما العام 2011.

وتوقف مروان النجار عن الإنتاج ليتفرغ للكتابة، وعرضت أبرز أعماله على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال .