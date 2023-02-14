وفاة المنتج والكاتب اللبناني مروان النجار بعد صراع مع المرض
توفي المنتج والمؤلف اللبناني مروان النجار، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد صراع مع المرض.
وأصدرت عائلة المخرج الراحل بيان نعي نشرته وسائل إعلام محلية .
ونعى عدد من نجوم لبنان عبر حساباتهم على السوشيال ميديا المنتج الراحل، حيث كتب الفنان باسم مغنية، قائلا: "شافنى بين ناس قالى اسمك إيه؟ قلت له باسم قال لي بكرة الصبح بتيجي على المكتب بدي جرب موهبتك بدور وبدأ مشواري أنا كتير حزين وداعا أستاذي".
وكتب الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم: "بعد أن صارع المرض ببسالة وكرامة عالية، يخسر مروان نجار معركة أنهكته فهزمته.. كتب مروان أجمل المسلسلات وصاغ الحملات الإعلانية الأكثر ابتكاراً ولون ليالي اللبنانيين من خلال مسرحه ها هو يغمض عينيه، يلتحق بشقيقه رمزي ويودع حياة كان له في كل فصل منها بصمة ودمعة وابتسامة".
وولد النجار في حارة مار نقولا بالأشرفية في بيروت، وهو ينتمي لمنطقة بشمزين قضاء الكورة، لعائلة مكونة من أربعة أشقاء.
ودخل الراحل مدرسة الـ "آي سي" في رأس بيروت لإتمام دراسته الثانوية، وبدأ دراسته الجامعية في الجامعة الأمريكية في بيروت العام 1966، وتعلم النقد الأدبي مع خليل حاوي.
وفي العام 1972 أنهى مروان النجار دراساته العليا، وخلال فترة دراسته كان يعطي دروسًا خصوصية للطلاب في اللغة العربية، وعمل بالتعليم والمحاضرة في جامعة البلمند، وفي كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية.
وبدأ حياته العملية من خلال الصحافة، حيث عمل في عدة صحف ومجلات مثل الأسبوع العربي، مجلة الديار، كما عمل في قسم الأرشيف في دار الصيّاد قبيل اندلاع حرب السنتين.
ودخل النجار مجال الكتابة التلفزيونية بدعم من المخرج أنطوان ريمي وزوجته هند أبي اللمع بمسلسل "ديالا" مع الممثلة هند أبي اللمع المأخوذة ع رواية "Therese Ethienne"، وتوالت بعدها أعماله في التلفزيون والمسرح والسينما العام 2011.
وتوقف مروان النجار عن الإنتاج ليتفرغ للكتابة، وعرضت أبرز أعماله على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال .