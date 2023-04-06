"أم يحيى" المغربية زوجة جاسم النبهان تكشف كيف طلبها للزواج

كشفت زوجة الفنان الكويتي جاسم النبهان، والمكناة بـ"أم يحيى"، تفاصيل زواجهما وكيف طلبها للزواج، لافتة إلى أن النبهان هو زوجها الأول.

وقالت في بث مباشر عبر حسابها في "تيك توك"، ردًّا على سؤال متابِعة عن كيفية زواجها من الفنان الكويتي، أن قصة زواجها من الفنان النبهان بدأت من زيارة له إلى المغرب.

وأضافت أنها تقيم وعائلتها في كازبلانكا، حيث يعمل والدها خياطًا في أحد المحلات، وأثناء ذلك، حل جاسم النبهان ضيفًا على المدينة وأقام في "الشيراتون"، واضطر في أحد الأيام إلى طلب خياط بعد شق في بنطاله، فذهب برفقة أحد الموظفين في الفندق إلى حيث يعمل والدها، وسأله أن يخيط له البنطال.