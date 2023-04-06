"أم يحيى" المغربية زوجة جاسم النبهان تكشف كيف طلبها للزواج
كشفت زوجة الفنان الكويتي جاسم النبهان، والمكناة بـ"أم يحيى"، تفاصيل زواجهما وكيف طلبها للزواج، لافتة إلى أن النبهان هو زوجها الأول.
وقالت في بث مباشر عبر حسابها في "تيك توك"، ردًّا على سؤال متابِعة عن كيفية زواجها من الفنان الكويتي، أن قصة زواجها من الفنان النبهان بدأت من زيارة له إلى المغرب.
وأضافت أنها تقيم وعائلتها في كازبلانكا، حيث يعمل والدها خياطًا في أحد المحلات، وأثناء ذلك، حل جاسم النبهان ضيفًا على المدينة وأقام في "الشيراتون"، واضطر في أحد الأيام إلى طلب خياط بعد شق في بنطاله، فذهب برفقة أحد الموظفين في الفندق إلى حيث يعمل والدها، وسأله أن يخيط له البنطال.
وأوضحت "أم يحيى" أنه تم إبلاغ والدها أن جاسم النبهان فنان كويتي، إذ لم يكن والدها على دراية به، لكنه دعاه إلى تناول الغداء في المنزل، فقبِل النبهان الدعوة وحضر في اليوم التالي، وأثناء الغداء وقع التعارف بينهما وتبادلا أرقام الهاتف.
وأكدت أن جاسم النبهان اتصل بها بعد شهرين من معرفتهما ببعضهما البعض، وسألها إن كانت تقبل الزواج منه وترك العمل، فوافقت على ذلك، وتزوجا.
يذكر أن زواج الفنان الكويتي جاسم النبهان من "أم يحيى" المغربية كان أثار جدلًا واسعًا، خاصة بعد اتهام الزوجة بـ"سحره".
وقبل نحو شهر، أعلن جاسم النبهان عزمه مقاضاة من تعرضوا له ولزوجته المغربية بعد اتهامها بممارسة "السحر والشعوذة".
وقال الفنان النبهان الذي استنكر تعليقات المدونين الأخيرة والتي اعتبرها إساءة له ولزوجته المغربية، إنه "سيجتمع فور عودته إلى الكويت مع المحامين لبحث اللجوء إلى القضاء لردع من أساؤوا وتطاولوا على زوجته".