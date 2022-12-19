هكذا شكر توم كروز مشاهدي فيلم Top Gun الأخير

احتفل الممثل الأمريكي الشهير توم كروز، 60 عامًا، بنجاح فيلمه الأخير Top Gun: Mavwerick، بالقفز من الطائرة.

ووجَّه كروز الشكر لعشاق الفيلم الذين حطموا الأرقام القياسية في شباك التذاكر، وهو يستعرض مهارته في القفز بالمظلات.

وبدأ كروز حديثه قائلا "مرحبًا بكم جميعًا.. نحن في جنوب أفريقيا المذهلة، حيث نصور فيلم Mission: Impossible – Dead Reckoning بجزأيه الأول والثاني. لم أكن أريد أن تنتهي هذه السنة دون أن أوجّه لكم الشكر على دعمكم لفيلمي Top Gun: Maverick.

وظهر كاتب سيناريو ومخرج Top Gun كريستوفر ماكوراي، موصيًا توم كروز باختصار حديثه فقال "هيا علينا أن ننطلق.. يجب أن نصور اللقطة".

ووجَّه كروز رسالة شكر أخرى لمتابعيه على دعمهم للفيلم المرشح لجائزة "غولدن غلوب" قبل أن يكمل رحلته نحو الأرض "شكرًا على دعمكم لـ Top Gun: Maverick، وشكرًا على السماح لنا بالترفيه عنكم، إنه شرف العمر".

وتابع، متمنيًا للمشاهدين إجازة سعيدة "يجب أن أعود إلى العمل.. ويجب أن نصور هذه اللقطة.. أتمنى لكم عطلة آمنة وسعيدة للغاية، أراكم في السينما."