هكذا شكر توم كروز مشاهدي فيلم Top Gun الأخير
احتفل الممثل الأمريكي الشهير توم كروز، 60 عامًا، بنجاح فيلمه الأخير Top Gun: Mavwerick، بالقفز من الطائرة.
ووجَّه كروز الشكر لعشاق الفيلم الذين حطموا الأرقام القياسية في شباك التذاكر، وهو يستعرض مهارته في القفز بالمظلات.
وبدأ كروز حديثه قائلا "مرحبًا بكم جميعًا.. نحن في جنوب أفريقيا المذهلة، حيث نصور فيلم Mission: Impossible – Dead Reckoning بجزأيه الأول والثاني. لم أكن أريد أن تنتهي هذه السنة دون أن أوجّه لكم الشكر على دعمكم لفيلمي Top Gun: Maverick.
وظهر كاتب سيناريو ومخرج Top Gun كريستوفر ماكوراي، موصيًا توم كروز باختصار حديثه فقال "هيا علينا أن ننطلق.. يجب أن نصور اللقطة".
ووجَّه كروز رسالة شكر أخرى لمتابعيه على دعمهم للفيلم المرشح لجائزة "غولدن غلوب" قبل أن يكمل رحلته نحو الأرض "شكرًا على دعمكم لـ Top Gun: Maverick، وشكرًا على السماح لنا بالترفيه عنكم، إنه شرف العمر".
وتابع، متمنيًا للمشاهدين إجازة سعيدة "يجب أن أعود إلى العمل.. ويجب أن نصور هذه اللقطة.. أتمنى لكم عطلة آمنة وسعيدة للغاية، أراكم في السينما."
من جابنه، عبَّر جمهور كروز عن إعجابهم بمحافظة الممثل الشهير على لياقته، مشيرين إلى أنه تخطى التوقعات بمشاهده الحقيقية. فترك أحدهم تعليقًا قال فيه "هذا الرجل أسطورة! 60 عامًا وما زال ينفذ هذه المشاهد بنفسه. شكرًا لك على Top Gun Maverick وشكرًا لك على السماح لنا بدعم فيلمك".
بينما قال آخر "لهذا السبب هو ممثلي المفضل.. احترامه للجمهور من أهم أولوياته".
يُذكر أن توم كروز عادة ما يفضل تنفيذ مشاهد أفلامه الخطيرة بنفسه، دون اللجوء إلى ممثل بديل أو حيل سينمائية، ففي أغسطس الماضي أذهل متابعيه بقدرته على تنفيذ الطيران الشراعي في أثناء تصوير مشهد آخر من سلسلة أفلام Mission Impossible المنتظرة.