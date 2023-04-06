مشهد سقوط شادي زيدان في "زقاق الجن" يثير حزن متابعين
أثار مشهد لعبه الفنان السوري الراحل شادي زيدان في مسلسل "زقاق الجن"، الذي يعرض حاليًّا في رمضان، حزن متابعين بعد الربط بينه وبين وفاته المفاجئة.
وأصيب الفنان شادي زيدان بجلطة دماغية أثناء تصويره "زقاق الجن" انتهت بوفاته لاحقًا، ما اضطر القائمين على "زقاق الجن"، إعلان وفاة شخصيته "نذير" في المسلسل كذلك.
وتصدرت الحلقة الـ13 من "زقاق الجن" حديث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سقوط "نذير"، الذي يلعب دوره الفنان شادي زيدان، فاقدا الوعي، بسبب محاولة والده "أبو نذير"، الذي يلعب دوره شقيقه الفنان أيمن زيدان، قتل ابنته.
واستذكر متابعون وفاة الفنان شادي، متأثرين بلحظة سقوطه في المشهد، خاصة مع كون المشهد من المشاهد الأخيرة له، قبل إصابته بجلطة دماغية ووفاته.
وعلق أحد المتابعين بالقول: "مشهد سقوط أبو تيسير البارحه ذكرني بلحظة وفاته و زعلي على شادي إلى الأن وكأنه واحد من أقاربي ادعوا له بالرحمة والمغفرة في هالشهر الفضيل - رحمة الله عليك".
وعلقت متابعة: "شادي زيدان كان واضحًا عليه التعب بالمسلسل،، الله يرحمه يارب".
وأشاد حساب الناقد الفني "هوت نيوز" بأداء شادي زيدان: "شادي زيدان الله يرحمه قدم آخر اعماله بمسلسل زقاق الجن وللأمانة اداؤه بالعمل جيد ودوره مؤثر ومافيك الا ما تتعاطف مع الشخصية وتتأثر وخصوصاً مشاهد الحلقة ١٤.. وأيمن زيدان قديه عم يستفزنا كمشاهدين بأدائه وجبروته وفظيع قديه قابض الشخصية جد ومعطيها حقها وكتار بالمسلسل رح نحكي عنه".
يذكر أن مسلسل "زقاق الجن" تدور أحداثه حول "أبو نذير" القاسي المستبد الذي يسعى للتحكم بحياة أفراد عائلته، دون أي اعتبار لما يسببه من آلام نفسية لهم، بينما يتضح وجود أسرار في حياته ويعود ماضيه لمطاردته.