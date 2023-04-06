مشهد سقوط شادي زيدان في "زقاق الجن" يثير حزن متابعين

أثار مشهد لعبه الفنان السوري الراحل شادي زيدان في مسلسل "زقاق الجن"، الذي يعرض حاليًّا في رمضان، حزن متابعين بعد الربط بينه وبين وفاته المفاجئة.

وأصيب الفنان شادي زيدان بجلطة دماغية أثناء تصويره "زقاق الجن" انتهت بوفاته لاحقًا، ما اضطر القائمين على "زقاق الجن"، إعلان وفاة شخصيته "نذير" في المسلسل كذلك.