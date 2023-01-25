كيم كارداشيان تقاضي معجبًا يلاحقها.. أرسل لها خاتمًا من الألماس

وقالت كارداشيان في مستندات المحكمة إن الرجل الذي يُدعى جوميني فيكتور زيجلر، بدأ في الاتصال بها منذ الشهر الماضي.

وأضافت النجمة البالغة من العمر 42 عامًا أن الأمن تدخل لإيقاف الرجل الذي يبلغ من العمر 28 عامًا عندما ذهب إلى منزلها في عدة مناسبات وأنه نشر رسائل بذيئة عنها عبر الإنترنت ووصفها بزوجته.

وذكرت أيضًا أن زيجلر أرسل مجموعة من الأغراض إلى منزلها مثل الخاتم ومفاتيح غرفة فندق، مشيرة إلى أنه لديه خلفية إجرامية تتعلق بالأسلحة والتهديدات الموجهة.

وأضافت أنه تسبب لها في ضائقة عاطفية وسط تعقبه غير المرغوب فيه، ومن المقرر عقد جلسة استماع الشهر المقبل بشأن هذه المسألة.

وكانت قد حصلت كارداشيان الشهر الماضي أيضًا على أمر تقييدي لمدة خمس سنوات ضد رجل يدعى أندريه بيرسود، والذي ادعى التواصل معها عن بعد.