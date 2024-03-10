ممثلون يقدمون أغاني مسلسلاتهم في رمضان 2024

ساعات وينطلق الموسم الدرامي الأقوى على مدار العام، الذي يتنافس خلاله العديد من الفنانين للفوز بالنصيب الأكبر من المشاهدات.

واختار العديد من الفنانين هذا العام الترويج لأعمالهم من خلال غناء التتر، بغية لفت الأنظار إلى العمل وسط زخم الإنتاج.

العتاولة

لفت الفنانان أحمد السقا وطارق لطفي الأنظار من خلال أغنية مهرجانات طرحت أمس للترويج لمسلسلهما "العتاولة"، الذي يتعاونان فيه بعد 26 عاما على آخر تعاون جمعهما في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

ويغني طارق لطفي للمرة الأولى في "العتاولة"، كما تشاركه الفنانة زينة، الأمر الذي شهد تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.