ممثلون يقدمون أغاني مسلسلاتهم في رمضان 2024
ساعات وينطلق الموسم الدرامي الأقوى على مدار العام، الذي يتنافس خلاله العديد من الفنانين للفوز بالنصيب الأكبر من المشاهدات.
واختار العديد من الفنانين هذا العام الترويج لأعمالهم من خلال غناء التتر، بغية لفت الأنظار إلى العمل وسط زخم الإنتاج.
العتاولة
لفت الفنانان أحمد السقا وطارق لطفي الأنظار من خلال أغنية مهرجانات طرحت أمس للترويج لمسلسلهما "العتاولة"، الذي يتعاونان فيه بعد 26 عاما على آخر تعاون جمعهما في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".
ويغني طارق لطفي للمرة الأولى في "العتاولة"، كما تشاركه الفنانة زينة، الأمر الذي شهد تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.
محارب
اختار الفنان المصري حسن الرداد تقديم أغنية "العو"، ويذكر خلالها أسماء فريق العمل، بعد قيامه بفيديو كوميدي تجاهل خلاله أسماء الممثلين المشاركين معه، ليقدم بعدها الأغنية التي تصدرت التريند لأيام.
وكشف الرداد أنه سيقدم أغنية شعبية بمشاركة المطرب حسن الخلعي، ضمن الحلقة الأولى من المسلسل.
بابا جه
طرح الفنان أكرم حسني أغنية "بابا جه" للترويج لمسلسله الذي يحمل الاسم نفسه، إذ ضمت الأغنية بعض أبطال المسلسل الكوميدي، وهي من كلمات أكرم حسني.
وحققت الأغنية مشاهدات مرتفعة، فقد تخطت النصف مليون بعد يومين فقط من طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.
المداح
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "المداح أسطورة العودة" الأغنية الترويجية للجزء الرابع، التي تحمل اسم "رب العباد"، غناء الفنان حمادة هلال، من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري فرج.
ويظهر حمادة هلال في الأغنية وهو يستعيذ من وسوسة ومس الشيطان، ويطلب من الله أن يلهمه بصيرة الأنبياء.
الكبير أوي 8
وسبق أحمد مكي الجميع، بطرح أغنية "بسبوسة" قبل شهر تقريبا، بطريقة الراب التي تميز بها، وحققت انتشارا واسعا منذ إطلاقها.