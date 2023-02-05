وفاة الفنان المغربي محمد الغاوي
توفي الفنان المغربي محمد الغاوي، مساء اليوم السبت، في المستشفى العسكري في الرباط، عن عمر ناهز 67 عامًا، بعد معاناة مع المرض.
وأكد الفنان عبدالعالي الغاوي في تصريحات صحفية خبر وفاة شقيقه، الذي كان يرقد في قسم العناية المركزة منذ أسابيع نتيجة تعرضه لنزيف في الدماغ.
ويعد الراحل وهو من مواليد مدينة سلا عام 1956 من أبرز رواد الأغنية المغربية المعاصرة، بدأ مساره الفني في سن مبكرة، وأغنى الخزينة الفنية المغربية بعشرات الأعمال الطربية والوطنية الناجحة.
وكان الغاوي بصدد التحضير لتصوير برنامج تلفزيوني كان سيُعرض على القناة "الأولى" المغربية، لكن لم يكتب لهذا العمل أن يخرج إلى الوجود.
وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني المغربي عقب الإعلان عن وفاة محمد الغاوي.
وقال الممثل المغربي محمد الشوبي في تدوينة على موقع "الفيسبوك": "وصلني خبر رحيل الفنان محمد الغاوي كالصاعقة، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين".
وأضاف: "عزاؤنا لأسرته وعائلته وأصدقائه وكل الفنانين والفنانات الذين عرفوه عن قرب".
بدوره، قال الفنان زكرياء غافولي في تدوينة مقتضبة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمة الله على الفنان الكبير محمد الغاوي".
وقال المخرج والممثل المغربي إدريس الروخ في تدوينة على موقع "الفيسبوك": "رحم الله الفنان محمد الغاوي، اللهم أسكنه فسيح جناتك، وارزق عائلته الصبر والسلوان، إنا لله وإنا اليه راجعون".
وتفاعل المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي مع خبر وفاة محمد الغاوي، حيثُ قال في تدوينة على موقع "فيسبوك": "ببالغ الأسى والحزن، تلقيت نبأ وفاة الفنان الراحل محمد الغاوي الذي بصم عالم الأغنية المغربية برصيد فني كبير من خلال أغاني استمتعنا بها جميعا مثل (العشق الگادي) ورائعة (عيشي عيشي يا بلادي) وغيرها من الأغاني".
وأضاف "بهذه المناسبة الأليمة، أتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلة الفقيد محمد الغاوي الصغيرة والكبيرة، وإلى العائلة الفنية الكبيرة، راجيا من العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جنانه ويرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، رحم الله السي محمد الغاوي وإنا لله وإنا إليه راجعون".