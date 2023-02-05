وفاة الفنان المغربي محمد الغاوي

توفي الفنان المغربي محمد الغاوي، مساء اليوم السبت، في المستشفى العسكري في الرباط، عن عمر ناهز 67 عامًا، بعد معاناة مع المرض.

وأكد الفنان عبدالعالي الغاوي في تصريحات صحفية خبر وفاة شقيقه، الذي كان يرقد في قسم العناية المركزة منذ أسابيع نتيجة تعرضه لنزيف في الدماغ.