أول ظهور لغادة عبد الرازق وزوجها هيثم زنيتا بعد خلافهما الأخير

احتفلت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بعيد ميلاد حفيدتيها بوجود زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، في أول ظهور لهما، بعد خلافهما الأخير الذي أعلنت خلاله الأولى أنها انفصلت عنه قبل أن تتراجع عن تصريحها.

ونشرت غادة عبد الرازق مجموعة من الصور والفيديوهات من حفل عيد الميلاد، وظهر في الصور هيثم زنيتا، وروتانا ابنة الفنانة غادة عبد الرازق وزوجها.

وعلّقت غادة عبد الرازق على الصور التي نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام" قائلة: "عيد ميلاد سعيد حبايبي".