أول ظهور لغادة عبد الرازق وزوجها هيثم زنيتا بعد خلافهما الأخير
احتفلت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بعيد ميلاد حفيدتيها بوجود زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، في أول ظهور لهما، بعد خلافهما الأخير الذي أعلنت خلاله الأولى أنها انفصلت عنه قبل أن تتراجع عن تصريحها.
ونشرت غادة عبد الرازق مجموعة من الصور والفيديوهات من حفل عيد الميلاد، وظهر في الصور هيثم زنيتا، وروتانا ابنة الفنانة غادة عبد الرازق وزوجها.
وعلّقت غادة عبد الرازق على الصور التي نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام" قائلة: "عيد ميلاد سعيد حبايبي".
وكانت غادة عبدالرازق قد كشفت في تصريح تلفزيوني أنها انفصلت عن زنيتا "بشكل هادئ بعيداً عن إثارة الجدل والإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي".
ولم توضح عبدالرازق الأسباب التي أدت إلى الانفصال، واكتفت بحذف صور طليقها من حسابها على "إنستغرام".
من جانبه، قال هيثم زنيتا في تصريح خاص لـ"إرم نيوز": "أنا وغادة عبد الرازق لم ننفصل، وتصريحها بذلك كان تحت تأثير غضبها بسبب خلاف نشب بيننا كأي زوجين، والخلاف انتهى الآن وكل شيء عاد كما كان".
وكشف زنيتا أنه لم يخرج ويصرح لوسائل الإعلام لأن الأمر شخصي، ولا يجوز إخراجه لوسائل الإعلام.