فراس إبراهيم: لم ألمس أمل عرفة في مشاهد الضرب بـ"حارة القبة"

كشف الفنان السوري فراس إبراهيم عن تفاصيل شخصيته "صياح" في الجزء الثالث من مسلسل "حارة القبة"، والذي عرض خلال شهر رمضان المبارك 2023.

واعتبر الفنان إبراهيم، في تصريح لموقع "بوسطة دراما"، أن شخصية "صياح" كانت مدهشة، وقد حظي بفرصة لأدائها، إذ كانت مختلفة تمامًا عن جميع أدواره السابقة.

وأكد أن ردود الفعل على الشخصية كانت إيجابية، إذ فاجأت شخصية "صياح" المتابعين بمدى القسوة والظلم التي تمتلكه، مشيدين بقدرته على لعب الدور، وفق تعبيره.

وقال عن أدائه مشاهد ضرب زوجته "إخلاص" في "حارة القبة"، التي أدت دورها الفنانة أمل عرفة، إن هناك كيمياء "خاصة" تجمع بينه وبين عرفة، موضحًا: "أنا أرفض الضرب الحقيقي رفضًا قاطعًا أثناء التمثيل، لأنني أؤمن أن الضرب سيعطي نتائج نفسية عكسية، وبالمناسبة.. يدي لم تلمس أمل خلال مشاهد الضرب".