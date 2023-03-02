ما حقيقة إيقاف مسلسل "السجين النصاب" وإحالة طاقمه إلى النيابة العامة؟

أكد الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات في وزارة الإعلام الكويتية، لافي السبيعي، أن طاقم عمل مسلسل "السجين النصاب" أحيل إلى النيابة العامة، لمخالفته القانون.

وقال في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن طاقم العمل خالف القانون بعرض 6 حلقات من العمل، دون الحصول على "إجازة النص".

على جانب آخر، نفى مصدر من منصة "شاشا" الإلكترونية، والمسؤولة عن عرض "السجين النصاب"، تلقيهم أي إخطار بشأن إيقاف العمل أو إحالة طاقمه إلى النيابة العامة.

وقال إنه "لا صحة لما راج عن إحالة طاقم عمل مسلسل السجين النصاب للنيابة العامة أو توجه لإيقاف العمل".

وأضاف المصدر أن "العمل لم يعرض على تلفزيون الكويت حتى يتبع القانون في الحصول على إجازة النص"، لافتا إلى أن مقر شركة "شاشا" في لندن، وليس لديها أي فرع في الكويت حتى تحصل على "إجازة النص".

وأوضح أن بيان وزارة الإعلام الصادر بشأن أحد المسلسلات، ليس له علاقه بمسلسل "السجين النصاب"، إنما بمسلسل آخر.