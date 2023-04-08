وفاة الفنان الكويتي فيصل بوغازي

توفي، اليوم السبت، الفنان الكويتي فيصل بوغازي عن عمر ناهز 58 عاما بعد معاناة مع المرض.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنعي واسع للفنان الذي عانى من عدة أزمات صحية خلال السنوات الماضية.

وكتب الممثل عبدالله بوشهري على حسابه في تويتر: "انتقل إلى رحمة الله الفنان فيصل بوغازي.. من الممثلين اللي دائما كان ادورة في قسوة ضرب بس لو كنتو تتعرفون عليه في الحقيقة من ألطف شخصيات الوسط الفني وكان طيب وأبيض القلب ودمه كان خفيف أكثر من الشاشة.. ادعو له بالرحمة والمغفرة بهالايام الفضيلة".