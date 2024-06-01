عارضة أزياء تقاضي مهرجان "كان" بتهمة "الاعتداء الجسدي" (فيديو)
أقامت عارضة الأزياء الأوكرانية، سوا بونتيسكا، دعوى قضائية ضدّ مهرجان "كانّ" السينمائي، بتهمة "الاعتداء الجسدي" من قبل حارسة أمن في المهرجان.
وقالت بونتيسكا، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنها "طالبت بتعويض مالي قدره 100 ألف يورو، أي حوالي 108300 دولار".
وأوضحت أن "استخدام القوّة البدنية سبّب لها صدمة نفسية، بعدما تم تقييدها بوحشيّة من قبل حارسة الأمن أثناء العرض الأول لفيلم "مارسيلو ميو".
وبيّنت بونتيسكا: "كنتُ أحاول الهروب من حارسة الأمن، لكنها كانت تدفعني إلى الداخل حتى لا يتمكّن أحد من رؤية ما تفعله، ثم طردتني من الباب الخلفي".