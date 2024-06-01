عارضة أزياء تقاضي مهرجان "كان" بتهمة "الاعتداء الجسدي" (فيديو)

أقامت عارضة الأزياء الأوكرانية، سوا بونتيسكا، دعوى قضائية ضدّ مهرجان "كانّ" السينمائي، بتهمة "الاعتداء الجسدي" من قبل حارسة أمن في المهرجان.

وقالت بونتيسكا، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنها "طالبت بتعويض مالي قدره 100 ألف يورو، أي حوالي 108300 دولار".